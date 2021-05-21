Sedat Peker'in Youtube'da yayınladığı videoları kimin çektiği ortaya çıktı. Son videoda masadan düşen yüzüğü yerine koyan kişinin, Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.

Youtube'den yayınladığı videolarla dikkat çeken Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği ortaya çıktı. Günboyu'nda yer alan habere göre Sedat Peker'in bugün yayınladığı videoda, masadan düşen yüzüğü yerden alıp tekrar masaya koyan kişinin Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.

KOLUNDAKİ DÖVMELER DİKKAT ÇEKTİ

Peker'in videoda masaya vurduğu sırada masada bulunan yüzük yere düştü. Peker, kamera arkasındaki kişiden yüzüğü yerine koymasını istedi. O esnada kolu kadraja giren kişinin kolundaki dövmeler dikkat çekti.

VİDEODAKİ KİŞİ CELALHAN PEKER

Videoda kolu gözüken ve dövmeleri dikkat çeken kişinin, Sedat Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.

SEDAT PEKER'İN 4 ÇOCUĞU VAR

48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in Serdarhan Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celalhan Peker adında 4 çocuğu var.