Sedat Peker'in yanında kaldığı öne suç örgütü lideri gözaltına alındı

Ülkesi Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Boban Tomovski, gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Boban Tomovski dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boban Tomovski'yi burada gözaltına aldı.

Hakkında 'Kamu Düzenini Bozmak'tan adli işlem yapılan Boban Tomovski, Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PEKER'İN YANINDA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı öne sürüldü.