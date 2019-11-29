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  3. 29 Kasım 2019 22:14

Sedatcan'dan kahreden haber geldi

Ankara’da lösemi tedavi gören 16 yaşındaki Bartınlı lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti. Sedatcan'ın ölüm haberi sınıf arkadaşları ve akrabalarını gözyaşlarına boğdu.

Sedatcan'dan kahreden haber geldi
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Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan 16 yaşındaki Sedatcan Coşkun, 2 yıl önce lösemi kanserine yakalandı. Hemen tedavi sürecine başlanan Coşkun, Amasra Çok Programlı Lisesindeki eğitimine de devam etti. Kasım ayında tedavi için Ankara Şehir Hastanesine giden genç, önceki gün fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

ÖLÜM HABERİ AKRABALARINI VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin ölüm haberi sınıf arkadaşlarını ve akrabalarını yasa boğdu. 

İHA

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