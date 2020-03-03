''Şehadeti göze alamayan g*doş'' paylaşımına gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir camide imamlık yapan bir kişi 27 Şubat’ta Suriye’de 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası skandal bir paylaşıma imza attı.

Sözcü gazetesinden İlker Kılıçarslan'ın haberine göre imam bir arkadaşının Facebook gönderisine “Asker veya polis olun diye kimse kafamıza silah dayamıyor. Şehadeti göze almayan godoş, anasının dizinin dibinden ayrılmasın. Bırakın ucuz ajitasyonları” şeklinde yorum yaptı.

Paylaşım yapan E.B'nin, “Kimisi çaresizlikten gidiyor hocam” yorumunu da yanıtlayan imam, şu iğrenç satırlara imza attı: Çaresizlik diye bir mazeret olamaz. Maaşın cazibesine kapılıp, asker veya polis olmayacaksın. Din, vatan, millet sevdan yoksa, bu mesleği seçmeyeceksin. Para için seçtiysen de zırlamayacaksın. Devletin şehit ve gazilere gösterdiği ayrıcalığı başka devletler göstermiyor.

Tepkiler üzerine gözaltına alınan imam savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Manisa İl Müftüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

