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  3. 08 Ağustos 2018 21:12

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nca Van ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 5 terörist arasında, polis memuru Yılmaz'ın şehit olduğu EYP'li saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları da bulunuyor.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı
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Van ve Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı. 

YILMAZ'IN KANI YERDE KALMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan EYP’li saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

EYP’li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.

 

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