Şehidin silah arkadaşından ağlatan paylaşım

Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan’ın silah arkadaşının yaptığı paylaşım duygulandırdı.



Batman Kozluk ilçesinde görev yapan Karabüklü Uzman Çavuş Beytullah Dedeoğlu’nun sosyal medya hesabından şehit olan Onbaşı Recep Turan için yaptığı paylaşım duygu dolu anlar yaşattı.

“Koruyamadım, hakkını helal et bize”

Dedeoğlu şehit arkadaşının fotoğrafını paylaşarak terör örgütüne düzenlenen operasyon hakkında hayatının en zor gecesini yaşadığını belirterek, “Bu gece bitmiyor, geçmiyordu. Her zaman yanında aynı canım silah arkadaşım dediğim kişi şehit oluyor. Güler yüzlü devrem toprağım daha ne günlerimiz vardı yakışmadı,koruyamadım. Hakkını helal et bize mekanın cennet olsun can kardeşim benim” ifadelerini kullandı. PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın acı haberini alan Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehidin naaşının askeri törenin ardından Zonguldak’ın Alaplı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMI

Recep Turan'ın Instagram hesabından 6 Temmuz'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı.

Osman Öztunç'un 'Şehitler Ölmez' türküsü eşliğindeki 7 saniyelik videoda otomobilinden inen Recep Turan'ın görüntüsü, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Görüntülerde, şehit Recep Turan'ın açtığı aracın bagaj kapısında Türk bayrağı asılı olduğu görülüyor. Videonun altına yorum yapan birçok kişi, Şehit Recep Turan'a Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Turan'ın silahlarla yaptığı çalışmanın yer aldığı video da büyük beğeni topladı.