Şehir hastanelerinde yeni skandal: İlaç simsarları türedi

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Ankara Bilkent’te açılan şehir hastanesi etrafında eczane olmadığını ve bunun da hastane etrafında “illegal” yapıların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Ercanlı, “Şehir hastanesi içinde eczane için yerler var ancak faaliyette değil. Şehir hastanesi etrafında eczane yapılacak ticari yapı yok, ilacını alacak bir eczane bulamayan halkımızın karşısına da simsarlar çıkmaktadır” dedi. Ercanlı, mide ilacı ve öksürük şurubu gibi ilaçların da geri ödeme kapsamından çıkarıldığını belirtti.

Ankara Eczacı Odası’nın 14-15 Eylül’de yapılan olağan genel kurul sonrası göreve başlayan yeni yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, piyasada bulunmayan ilaçlar, şehir hastaneleri ve yerli ilaç üretimi konularında açıklama yaptı.

‘İLLEGAL YAPILAR ORTAYA ÇIKTI’

Yeni açılan Şehir hastanesinin etrafının eczane açmaya elverişli mekân olmadığını belirten Ercanlı, bunun sonucu olarak da hastane çevresinde “illegal yapıların ve simsarların” ortaya çıktığını söyledi. Ercanlı, “Hastaneden çıkan hastanın yanına biri yanaşıyor. Eczane olmadığı için ilacını alabileceğini söylüyor ve kendi eczanesinden ilaç getiriyor. Yurttaş da ilacı hakkında bilgi alma ve eczacısına danışma olanağı bulamıyor” dedi.

‘SADECE TESİS VE PERSONEL YERLİ’

İlaçta yerelleşme hamlesinin Ar-Ge’den klinik araştırmalara kadar kapsaması gerektiğini belirten Ercanlı, “İlaç üretimin özüne baktığımızda ilacın hammaddesinden, paketlemede kullanılan plastik ve kâğıt malzemelere kadar ilaç üretiminin hemen hemen her aşamasında ithal ürünlerin kullanıldığını görmekteyiz. Yalnızca kullanılan tesis ve çalışanların yerli olduğunu söylemek mümkün ve tüm bu etmenler yerli ilaç üretimi sürecini sekteye uğratmakta” dedi.

EKONOMİ İLACI DA ETKİLEDİ

Yerelleşme sürecinin ve ilaç piyasasındaki kur farkının ilaca ulaşmada sıkıntılar yarattığını belirtti. Bazı mide ilacı ve öksürük şuruplarının da geri ödeme kapsamından çıkarıldığını ifade eden Ercanlı, başka ilaçların da geri ödeme kapsamından çıkarılması için çalışmalar yapıldığı konusunda duyum aldıklarını söyledi.