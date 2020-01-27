Şehir Hastanesi daha açılmadan enkaza dönüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2013’te yılında yapımına başlanan ve bu yıl Şubat ayında hizmete girmesi planlanan Erzurum Şehir Hastanesi’nin bazı birimlerinin adeta deprem olmuş gibi yıkıldığı görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.

Erzurum’dan yayın yapan yerel haber sitesi Gazete Güncel’den Onur Sağsöz’ün haberine göre, ilk olarak taşınması beklenen Göğüs Hastanesi için ayrılan blokun tavan kısımları çökerken, havalandırma borularının koptuğu ve tesisatın ciddi şekilde hasar gördüğü fotoğraf karelerine yansıdı.

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SIR GİBİ SAKLIYOR

1250 yatak kapasitesi olan ve inşaatına yaklaşık 400 milyon lira harcanan hastanenin bazı birimlerinin daha şimdiden dökülmesiyle Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin yaşanan yıkımı sır gibi saklamaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Erzurum’a gelen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da hastanede incelemelerde bulundu.

ADETA DEPREM YAŞANMIŞ GİBİ

Hastanede onarım çalışmaları başlarken, müteahhit firmaların suçu birbirlerine attığı iddia edildi. Onarım çalışmalarının Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler tarafından yürütüldüğü öne sürülürken, Şubat ayında açılacağı açıklanan hastanenin uzun bir süre daha hizmete giremeyeceği belirtiliyor.

“YÜZDE 98’İ TAMAMLANDI” DENİLMİŞTİ

15 Kasım 2019’da Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberde, söz konusu hastanenin yüzde 98’inin tamamlandığı öne sürülmüştü. 25 Ağustos 2019’da geçilen bir diğer Anadolu Ajansı haberinde ise, hastanenin yüzde 95’inin tamamladığı iddia edilmişti.