  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şehir hastanesinde rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Şehir hastanesinde rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Şehir hastanesinde rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Güncelleme:

Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden, aralarında doktor ve hastane çalışanın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden, aralarında doktor ve hastane çalışanın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı, 14'ü hükümlü olan 20 şahıs olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanıp gözaltına alınması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4'ü hükümlü, 1 kişi işlemleri ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine operasyonda yakalanan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, 3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verildi. Çalışmalarda 1 firari teslim olurken, 1 firarinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

text-ad
Etiketler şehir hastanesi eskişehir eskişehir şehir hastanesi gözaltı Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İhracı istinen CHP'li milletvekili partisinden istifa etti İhracı istinen CHP'li milletvekili partisinden istifa etti 7 katlı binadaki yangında can pazarı: 20 kişi korkunç bir şekilde öldü! 7 katlı binadaki yangında can pazarı: 20 kişi korkunç bir şekilde öldü! Yüreklerimize ateş düşüren polis katilinin evinden çıkanlar şoke etti Yüreklerimize ateş düşüren polis katilinin evinden çıkanlar şoke etti Model ve kick boksçu genç kadın, partide Rus turiste kabusu yaşattı! Model ve kick boksçu genç kadın, partide Rus turiste kabusu yaşattı! Meteoroloji il il uyardı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji il il uyardı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı Meclis'te olay tartışma: ''15 Temmuz'da Gürcistan hava sahasında dolaştınız mı?'' Meclis'te olay tartışma: ''15 Temmuz'da Gürcistan hava sahasında dolaştınız mı?'' Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının yeri Naci Görür'ü endişelendirdi Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının yeri Naci Görür'ü endişelendirdi Hakem tartışmalarından bahis soruşturmasına... Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar Hakem tartışmalarından bahis soruşturmasına... Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar Eve dönmeyen kız çocuğunun ailesi ortalığı ayağa kaldırdı: Taciz iddiasıyla evi bastılar! Eve dönmeyen kız çocuğunun ailesi ortalığı ayağa kaldırdı: Taciz iddiasıyla evi bastılar!
Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletmişti... Yeni görüntüsü ortaya çıktı! Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletmişti... Yeni görüntüsü ortaya çıktı! Erdoğan, ''Senin deden neredeydi?'' diyen Özgür Özel'e fena yüklendi Erdoğan, ''Senin deden neredeydi?'' diyen Özgür Özel'e fena yüklendi ''Öldü'' dediler, mezarlığa giderken ağlamaya başladı! ''Öldü'' dediler, mezarlığa giderken ağlamaya başladı! Uzman isimden altında 2026 yılı için herkesi ters köşe yapacak tahmin Uzman isimden altında 2026 yılı için herkesi ters köşe yapacak tahmin SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret zammı için en güçlü senaryoyu açıkladı SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret zammı için en güçlü senaryoyu açıkladı Bahçesine denemek için ''kırmızı altın'' ekti; sonuca inanamadı! Bahçesine denemek için ''kırmızı altın'' ekti; sonuca inanamadı! Annesinin katili olmakla suçlayan bile vardı.... Güllü'nün kızı ve arkadaşından yeni hamle! Annesinin katili olmakla suçlayan bile vardı.... Güllü'nün kızı ve arkadaşından yeni hamle! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Beyaz kabus başladı: Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu! Beyaz kabus başladı: Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu!