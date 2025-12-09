Şehir hastanesinde rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden, aralarında doktor ve hastane çalışanın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı, 14'ü hükümlü olan 20 şahıs olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanıp gözaltına alınması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4'ü hükümlü, 1 kişi işlemleri ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine operasyonda yakalanan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, 3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verildi. Çalışmalarda 1 firari teslim olurken, 1 firarinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

