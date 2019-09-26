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  3. 26 Eylül 2019 13:28

Şehir hastanesinde skandal iddia: 100'den fazla kişi zehirlendi!

8 bin personelinin hizmet verdiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde bazı çalışanların zehirlendiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre 100'ün üzerinde çalışan gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Şehir hastanesinde skandal iddia: 100'den fazla kişi zehirlendi!
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan yüzün üzerinde personel dün akşam itibariyle kusma, ateş ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvurdu. 8 bin personelin çalıştığı hastanede başvurularla ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre sabah saatlerinden itibaren acil servise başvuran personel sayısı 100’ü geçerken ayakta tedavi edilen personel de oldu. Çok sayıda kişiye serum tedavisi uygulandı. İshal ve mide bulantısı gerekçesiyle tedavi altına alınan hastane personelinin dün yediği yemekten şüpheleniliyor.

‘YETKİLİ KONUŞACAK KİMSE YOK’

Zehirlenme şüphesiyle personellerin acile başvurduğu, serum tedavisinin ardından bir bölüm personelin işlerine geri döndüğü ve rapor taleplerinin kabul edilmediği öğrenildi. Zehirlenmenin nedenine ilişkin acil servis departmanında çalışanlar şimdilik bir açıklamanın yapılmayacağını söyledi. “Konuya ilişkin açıklama yapacak yetkili kişiyle görüşebilir miyiz” sorumuza bir personel, “Şu an yetkili konuşacak kimse yok. Tedaviler devam ediyor” yanıtını verdi.

 
 

GazeteDuvar

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