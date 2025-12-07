  1. Anasayfa
Şehir hastanesinde skandal iddia: Çok sayıda doktor gözaltında
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sahte rapor düzenlendiği iddiasıyla yapılan operasyonda 20'nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ni sarsan reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edilmesinin ardından bu kez Eskişehir'de sahtecilik operasyonu düzenlendi.

Eskişehir Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre; sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli çok sayıda doktor gözaltına alındı.

20'NİN ÜZERİNDE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Haberde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan 20’nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı öne sürülürken; düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan doktorların ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtildi.

Yetkililer, operasyonun kapsamının genişleyebileceğini, iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

