Şehir hastanesine erken seçim ertelemesi

Yaşanan ekonomik krizin yarattığı durgunluk nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi’nin tamamının açılış tarihinin 2020 yılında ertelendiği öğrenildi. Yerel seçim öncesi ise Ankara’nın altı köklü hastanesinden taşınan bazı bölümlerle Bilkent Şehir Hastanesi’nde az sayıda bölüm hizmete açılacak.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre CCN Holding tarafından yapımı gerçekleşen Bilkent Şehir Hastanesi’nin 2016 yılı Ekim ayında açılacağı duyurulmuştu. Ancak inşaat tamamlanamadığı için açılış 2017 yılı Kasım ayına ertelenmişti. Son olarak da Bakanlık açılış tarihi olarak “Nisan 2018” açıklaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, hastane bu tarihte de tüm birimleri ile hazır olamayacak, yerel seçim öncesi sınırlı sayıda bölümde hizmet verilmeye başlanacak. Hastanenin 2020 yılından önce hizmete giremeyeceği öğrenildi.

Hastanenin tamamlanıp tamamen hizmete girmesi ile de şehir merkezinde bulunan Numune, Yüksek İhtisas, Atatürk, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Çocuk, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dışkapı Çocuk Sağlığı Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin bazı bölümleri önümüzdeki günlerde Bilkent’e taşınacak.

‘HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR’

Bu kararın sağlık hizmeti sunumunda aksamalara neden olabileceğine dikkat çeken TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Yoğun bakım ünitesinden, laboratuvar hizmetlerine, sekretaryasından, polikliniğine kadar hepsi ayrılmaz bir bütündür. Bu parçalardan birisinde yaşanacak aksama ciddi komplikasyonlar ve hizmet sunumunda aksamalara sebep oldu. Yerel seçim öncesi sağlık hizmetinin politikaya alet edilmesi halk sağlığı açısından ciddi sıkıntılar yaratır” uyarısında bulundu.

Adıyaman, taşınma beklentisi ile kent merkezindeki hastanelerde de bakım, yenileme ve onarım çalışmalarının aksadığını, bunun da hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Adıyaman, yaşanan kriz sebebi ile inşaatta ciddi problemler yaşandığının sık sık kamuoyu gündemine de yansıdığını belirtti.