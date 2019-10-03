Şehir hastanesine sahte etiketli malzeme satmışlar

Kayseri Şehir Hastanesi’ne sahte etiketli malzeme satıldığı açığa çıktı. Sahte etiketli malzemeleri satın alan hastane yönetimi hakkında yaptıkları işlem nedeniyle kamuyu zarara uğrattıkları soruşturma başlatıldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre ameliyatlarda da kullanılan sahte etiketli malzemeleri satan iki kişi tutuklandı. Tutuklanan iki kişi gözaltında verdikleri ifadede Kayseri Şehir Hastanesi’ne sahte etiketli malzeme sattıklarını kabul etti.

ÜÇ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Şehir hastanesinde çalışan üç personelin başlatılan emniyet soruşturmasının ve sahte etiketli malzemeler nedeniyle görevden alındığı iddia edildi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada ise görevden almaların emniyetin yaptığı operasyon ile ilgisi olmadığını duyurdu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Konu insan sağlığı ve bu yaşananlar korkunç bir durum. Kaç hastada ve kaç ameliyatta bu malzemeler kullanıldı? Bunların hastalara verebileceği zararlar düşünüldüğünde insan dehşete düşüyor. Ameliyathanelerde kullanılan malzemeler döviz ödenerek alınıyor ve birileri de burada rant sağlıyor. Yanlış ya da sahte malzeme hastanın kaybına neden olabilir, kullanılan malzemeler bu nedenle son derece önemli” dedi.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaşanan tek skandalın bu olmadığını vurgulayan Arık, “Bakanlık bu hastaneye tam not verdi. ‘Burada her şey usulüne uygun yapılıyor’ denildi. Psikiyatri servisinin kapıları ‘Güvenlik’ nedeniyle kilitli ve fizik tedavi ünitesinde de yılanlar görüldü. İki üç defa yılan görüldü ve korkuya neden oldu. Burayı bataklığın üzerine inşa ettiler ve binayı yaparken bataklığı tam anlamıyla kurutamadılar. Yaşananlar insan sağlığının ne kadar ucuz olduğunun bir göstergesi. Ciddi bir skandal, Kayseri adına ve insanlık adına utandım bu yaşananlardan” diye konuştu.