Şehit ailesinin acılı bayramı

Ovacık ilçesinde 3 Haziran’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı, memleketine gönderildi.

Şehit ailesinin ve yakınlarının hüznü, yürek dağladı.

EN KÜÇÜK KARDEŞTİ, ŞEHİT OLDU

Şehit Yücel’in cenazesi, Elazığ’da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel’in cenazesi, Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine götürülüp, helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

ŞEHİDİN BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel, törende güçlükle ayakta durabildi.

BAYRAM GÜNÜ GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları, uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in naaşı, toprağa verildi.



