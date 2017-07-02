Şehit askerlerin kayıp silahları bulundu

Ordu'nun Mesudiye İlçesi'nde geçen yıl 31 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 3 askerin kayıp silahları, operasyon yürüten jandarma komando timi tarafından 11 ay sonra olay yerinin 5 kilometre uzağındaki yaylada ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.

Geçen yıl 31 Temmuz'da, Mesudiye'ye bağlı Topçam Mahallesi Tertil mevkisinde operasyon yürüten 5 kişilik komando timine, ormanlık alandan sızan teröristler el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, Jandarma Komando Er Muhammed Ali Sarı ve Jandarma Komando Er Doğan Kaya'yı şehit ederek 2 askeri de yaralayan teröristler, askerlerin silahlarını alarak takviye birlikler gidene kadar ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi.

KANDİL'LE TELSİZ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından 7 teröristin öldürüldüğü Ordu kırsalında düzenlenen arazi arama- tarama faaliyetlerinde ele geçirilen PKK'nın 5 sığınağında gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar büyük titizlikle inceledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda iz takip köpeklerinin de katılımıyla Fatsa ve Mesudiye'deki jandarma komando timleri Mesudiye kırsalındaki ormanları didik didik aradı. Teröristlerin öldürülmeden önce Kandil ile yaptıkları telsiz görüşmelerinin şifrelerinin güvenlik birimleri tarafından çözülmesi, üzerlerinde çıkan bölgeye ait bir haritanın ele geçirilmesi, yürüyüş yolu olarak kullandıkları bütün geçiş güzergahlarının da tespit edilmesi silahların bulunmasında önemli rol oynadı.