Şehit cenazesinde herkes gözyaşlarına boğuldu

Cenazeye 15 aylık oğlu Arda Yiğit ile gelen öğretmen eş Nuray Göçmen Kaya, şehidin parkasını giydi. Kaya eşinin tabutunu okşayarak, “Aşkım ne olur kalk oradan. Daha yapacak çok işimiz var. Seni çok seviyorum. Emanetine iyi bakacağım. Gözün açık gitmesin” diye gözyaşı döktü.

“OĞLUM BABANI ÖP”

Kaya, oğlu Arda’ya da “Hadi oğlum, babanı öp” diye seslendi. Acılı eş Kaya’yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenin başından ayrılan ancak daha sonra oğlu Arda ile birlikte tekrar gelen Nuray Göçmen Kaya, “Ben seni asla bırakmayacağım aşkım” diyerek gözyaşı döktü. Piyade Üsteğmen Kaya’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınan şehidin naaşı, törenin yapılacağı alana taşındı.



Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, kuvvet komutanları da katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Kaya, Etimesgut’ta toprağa verildi.