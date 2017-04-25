Şehit Düzgün'den yürek yakan paylaşım

Şırnak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Sedat Düzgün, suyunu bir köpekle paylaştığı fotoğraf yürekleri dağladı.



Şırnak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Sedat Düzgün, suyunu bir köpekle paylaşacak kadar yufka yürekliydi.

20 Nisan’da Sungurlulu Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman’ı gözyaşları arasında toprağa veren Çorum, 6 gün sonra yeni şehidine gözyaşı döküyor. Son şehidin sosyal medyadan paylaştığı resimleri ise yürek burkuyor. Şehit Düzgün, bir fotosunda suyunu bir köpekle paylaşırken görülüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Çorumlu Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün kişisel sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki paylaşımları ülke gündemine oturdu.

Şehit Düzgün’ün bir fotosunda suyunu bir köpekle paylaştığı görülüyor. Çorum merkez Feruz Köyü nüfusuna kayıtlı şehidimiz kısa bir süre önce dünya evine girmişti. Bomba uzmanı olarak bölgede görev yaptığı öğrenilen şehidimiz Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün yarın toprağa verilmesi bekleniyor.