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''Şehit Kokusu'' ticareti pes dedirtti, Bakanlık cezayı kesti

''Şehit Kokusu'' ticareti pes dedirtti, Bakanlık cezayı kesti
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Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki çeken "şehit kokusu" reklamlı parfüm tanıtımı için para cezası keserek, reklamları durdurdu.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, parfüm ürünlerinin “Şehit kokusu”, “Bedir kokusu” ve “Payitaht kokusu” gibi isimlerle pazarlanması büyük tepki topladı.

Tanıtımın ardından, Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçerek söz konusu işletme hakkında inceleme başlattı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun milli ve manevi hassasiyetlerini istismar eden bu reklama üç ay süreyle tedbiren durdurma kararı verildiğini belirtti. Ayrıca, işletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. Reklam Kurulu’nun ilk toplantısında ise daha yüksek bir cezanın gündeme gelebileceği ifade edildi.

Etiketler şehit kokusu mevlana kokusu parfüm skandal
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