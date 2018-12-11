Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
Fransa'da Noel pazarına silahlı saldırı !
Fransa'da Noel pazarına silahlı saldırı !
Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi
Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi
MHP'de şok ! O aday geri çekildi...
MHP'de şok ! O aday geri çekildi...
Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...
Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...
Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Marmaray'da teknik arıza ! Açıklama geldi
Marmaray'da teknik arıza ! Açıklama geldi
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2018 23:27

Şehit müdür hakkında yürek yakan sözler

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan müdürün kardeşinden yürekleri dağlayan bir paylaşım geldi.

Şehit müdür hakkında yürek yakan sözler
A+ A-

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NASIL YAPTIM BEN BUNU?

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Binali Yıldırım: ''Şehit emniyet müdürü yakın korumamdı''Binali Yıldırım: ''Şehit emniyet müdürü yakın korumamdı''

 

Rize Emniyet Müdürü nasıl vuruldu ?Rize Emniyet Müdürü nasıl vuruldu ?

 

Saldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit olduSaldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

 

rize emniyet müdürü , şehit , kardeş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM