Şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz'dan bir hafta önce çekilen görüntüleri

Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendisi de şehitlik mertebesine ulaşan Ömer Halisdemir'in şehit düşmesinden bir hafta önceki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde askerin içindeki bir grup FETÖ mensubunun darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürmüştür.



Semih Terzi'nin korumaları tarafından Ömer Halisdemir 30 kurşunla şehit edilmiştir. Daha sonra ise askeri darbe yanlısı iki subay öldürülmüş 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Çeşitli basın kaynaklarında çıkan haberlerde Halisdemir ‘in "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden" biri olduğu ifade edilmiştir.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, o gece yaşananları şöyle anlatıyor: "O gece görevi sadece Semih Terzi’ydi. Sadece beylik tabancısı vardı.Uzun namlulu silah yoktu. 28 kişilik gelen grubun içerisinde, iki kere hayatını kurtardığı Hasan Aksoy isminde öğrencisi de vardı.Semih Terzi'yi o kadar koruyorlar ki karargaha girmek üzere oldukları için bir gevşeklik oluyor. Semih Terzi'nin üzerinde çelik yelek var.Kafadan-göğüsten vuruldu diyorlar, hayır.Çelik yeleğin boşluğundan, ciğerden sıkıyor 4-5 metre mesafeden iki tane.Ağabeyim ondan sonra kimseyle çatışmıyor.Daha sonra bağırıyor; 'Zekai Paşa'nın emriyle' diye. Daha sonra koşarken, 'Sakın ateş etme' dediği öğrencisi kendisine ilk kurşunu sıkıyor. Bunlar ifadelerde var."