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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a hakarete ceza istemi

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a hakarete ceza istemi
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İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakaret eden Uğur B. hakkında, "suçu ve suçluyu övme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Şeyda Yılmaz'ın, 23 Eylül'de görevini ifa ederken silahlı saldırı sonucu şehit olduğu hatırlatıldı.

Şehit polis memuruyla ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, suça konu yorumları yapan kişinin sanık Uğur B. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, sanık Uğur B.'nin alınan ifadesinde, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını, ancak söz konusu yazıyı Yılmaz'a yönelik yazmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ve kendisine ait cep telefonunda yüklü olan WhatsApp uygulamasından telefon rehberindeki herkesin görebileceği şekilde, Yılmaz'ın fotoğrafıyla birlikte hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yazıları, birden fazla kez aleni olarak paylaştığı kaydedildi.

Sanığın söz konusu paylaşımlarıyla, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren "şahsı ve işlemiş olduğu suçu övdüğünün" anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanık Uğur'un şehit polis memurunun hatırasına, onur, şeref ve saygınlığına saldıracak şekilde hakaret ettiği ifade edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, tutuklu sanık B.'ın "zincirleme şekilde kişinin hatırasına hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya, "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan da 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA

Etiketler Şehit Şeyda Yılmaz Şeyda Yılmaz'a hakaret davası
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