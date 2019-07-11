Şehit Savcı Selim Kiraz davasında karar !

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların olaydan pişmanlık duymamaları nedeniyle herhangi bir indirim yoluna gitmeyen heyet, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan, "anayasayı ihlal" suçundan ceza verildiği için kararvermeye yer olmadığını ve bu sanıkların tutukluluk halinin devamını da hükme bağladı.

FİRARİ 9 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, " silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamın kararlaştırdı.

Tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapsini kararlaştıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik hüküm kurdu.

Heyet, haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın (9 sanık) dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da aldı.

Kararın açıklamasın ardından sanıklar mahkeme heyetine tepki gösterirken, sanık avukatları da kararı bozduracaklarını söyledi.