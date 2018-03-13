İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Mart 2018 17:31

Şehit Uzman Çavuş Koç'a son veda

Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Koç'un naaşı Isparta'da defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Koç'a son veda
A+ A-

Ağrı'da  teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Koç'un naaşı, Isparta'da defnedildi. Törene İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Çetin de katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik  güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un  (40) cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi. 

Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için  Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi. Daha sonra şehit Koç  için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının  yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif  Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti  Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri,  askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ile Orgeneral Çetin, şehidin ailesine ve yakınlarına  başsağlığı diledi.

Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz, törende askeri üniforma giydi.

Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbir  getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Şehidin naaşı Kozluca  köyü mezarlığında toprağa verildi.

şehit , terörist , uzman çavuş , ağrı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM