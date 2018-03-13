Şehit Uzman Çavuş Koç'a son veda

Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Koç'un naaşı, Isparta'da defnedildi. Törene İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Çetin de katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi. Daha sonra şehit Koç için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ile Orgeneral Çetin, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz, törende askeri üniforma giydi.

Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Şehidin naaşı Kozluca köyü mezarlığında toprağa verildi.