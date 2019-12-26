Şehit ve gaziler için toplanmıştı... O vakfa mütevelli heyeti seçildi

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan ve bugüne kadar dağıtılmayan 310 milyon lirayı elinde tutan 'kağıt üstündeki 'Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyeti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla heyete yedi üye seçildi. Üye listesinin ilk sırasında eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla da var!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her hafta partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı‘yla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon lirayı elinde tutan vakfa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yedi mütevelli heyet üyesi atandı. Mütevelli heyeti şu isimlerden oluştu:

İKİ TV YÖNETİCİSİ BİR DE BANKACI VAR

– Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla

– 15 Temmuz gazisi, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan

– 2017 yılında Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın

– 15 Temmuz gecesi hem babası Necati Sayın’ı hem de eşi Fazıl Gürs’ü şehit veren Bilge Gürs

– TV yöneticileri Metin Ergen ile Murat Saygı

– Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran

MAL VARLIĞI 10 MİLYON LİRA GÖZÜKÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paranın faiziyle birlikte 338 milyon lira olarak hesapta tutulduğunu açıklamıştı. Geçen ay bir grup CHP’li milletvekili, söz konusu vakfın bulunduğu adrese gitmiş, verilen adreste vakfa dair hiçbir şey bulamamıştı.

Mal varlığı 10 milyon lira olarak gözüken Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, mütevelli heyeti üyelerinin isimlerinin Resmi Gazete’de yayınlanmasını ardından şunları söyledi:

CHP’Lİ EMİR: PARALAR YANDAŞLARA EMANET

“310 milyon liranın 3.5 yıldır faizde tutulması halinde 495 milyon liraya ulaşması gerekir. 157 milyon lira nerede? Bizim sorduğumuz sorulardan biri de mütevelli heyetinde kimlerin olduğu idi. 3.5 yılın ardından heyet belli oldu. Atanan isimlere baktığımızda yine siyasi kadrolar görüyoruz. Paralar yandaşlara emanet. Bu paralar, 15 Temmuz'un hemen ardından şehit ve gazilere verilmesi için toplanmıştı. Göstermelik olarak da heyete şehit ve gazi yakını da yerleştirmişler.”