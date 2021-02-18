Şehit yüzbaşı Hakurk'a Türk bayrağını dikmiş

53 PKK'lı teröristin öldürüldüğü 13 vatandaşımızın şehit olduğu Gara harekatında, ilk olarak Özel Kuvvetler'in en tecrübeli isimleri helikopterle bölgeye indirildi. Gara'ya ilk adımı Yüzbaşı Burak Coşkun attı.

Teröristlerle kahramanca çarpışan Coşkun, silah arkadaşları Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan ile birlikte şehit oldu.

Sabah Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan habere göre Burak Yüzbaşı, 2019'da Hakurk'ta PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın kullandığı mağaradaki karargaha Türk bayrağını asan isimdi.