Şehitler son yolculuklarına uğurlanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusunun yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor. Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Kamuflaj giydirilen şehidin küçük kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği anlar yürek dağladı.



Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusunun yoğun top atışı sebebiyle 3 Şubat gecesi 7 asker 1 sivil personel şehit olmuştu. Şehitlerden 5'i dün memleketlerinde toprağa verildi. Bugün de aynı çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Uğur Kurt ve şehit Serkan Deprem son yolculuklarına uğurlandı.

BABASININ TABUTUNA ASKER SELAMI VERDİ!

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Uğur Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusunun yoğun topçu ateşi saldırısı sonucun 3 Şubat gecesi yedi asker ve bir şoför şehit olmuştu. 4 şehit dün memleketlerinde toprağa verilmişti. Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi de bugün memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü.

Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği görüldü.

Törende ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AKP, CHP ve MHP'li milletvekillerin yanı sıra çok sayıda yurttaş ve şehidin silah arkadaşları da hazır bulundu.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

1 çocuk babası şehit Serkan Deprem'in cenazesi de Hatay'da yapılan törenin ardından karayoluyla, İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin cenazesini anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Burada alınan helalliğin ardından şehit Deprem için ilçe merkezindeki İrfanlı Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği cenaze töreninde babasının tabutuna son kez dokundu.

4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken, geçici görevle Mardin'e oradan da İdlib'e görevlendirilen Serkan Deprem'in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği, bir süre ailesinin yanında kalıp, tekrar görev yerine döndüğü öğrenildi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, askeri erkan, şehidin yakınları ve yurttaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi götürüldüğü Çamiçi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kadir Yıldız da memleketinde toprağa verilecek.