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  3. 01 Haziran 2017 21:50

Şehitlere hakaret etti gözaltına alındı

Bodrum'da yaşayan bir şahıs, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan 13 askerlere hakaret edince gözaltına alındı.

Şehitlere hakaret etti gözaltına alındı
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Bodrum’da yaşayan 54 yaşındaki AK., Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan 13 askere yönelik olarak Facebook hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.K. hakkında, Şırnak'ta dün meydana gelen helikopter kazasında 13 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aktivisit olduğunu savunan şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki gördü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K'ye yönelik "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından resen soruşturma açtı.

A.K, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. A.K yarın adliyeye sevk edilecek.

DHA'nın haberine göre A.K., daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

DHA & AA

hakaret , şehit , gözaltı , bodrum