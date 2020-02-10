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  3. 10 Şubat 2020 20:05

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 101 rejim askeri öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 5 evladımızın şehit olmasının ardından yapılan operasyonda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği ve birçok mevzinin tahrip edildiğin açıkladı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 101 rejim askeri öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir" denildi.

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