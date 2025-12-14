Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Gülşah Durbay, 2008 yılında başlayan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 2 Ağustos 2024’te, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 4 Eylül’de kolon kanseri tanısı konmuştu. Bu süreçte kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma saptanması üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.
Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.
Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Gülşah Durbay için düzenlenecek program, yarın sabah saatlerinde başlayacak. Buna göre, saat 10.30’da naaşın gasilhaneden Şehzadeler Belediyesine getirileceği bildirildi. Durbay'ın cenazesi 15.45’te Koldere Mezarlığı’nda defnedilecek.
Durbay'ın vefatı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin Çarşamba günü yapacağı Kağıthane mitingi iptal edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol