  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı
Güncelleme:

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi için gittiği hastanede yoğum bakıma alındı.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın dün rutin tedavisi için gittiği Manisa Şehir Hastanesi'nde, doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler şehzadeler belediyesi Gülşah Durbay yoğun bakım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak! Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Ünlü deprem profesöründen Acun Ilıcalı hakkında 500 bin dolarlık olay iddia! Ünlü deprem profesöründen Acun Ilıcalı hakkında 500 bin dolarlık olay iddia! Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...''
Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Emlakçının önerdiği arsaya 40 milyon TL ödediler! Altından bakın ne çıktı Emlakçının önerdiği arsaya 40 milyon TL ödediler! Altından bakın ne çıktı Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu ''Evimin içi görünüyor'' deyip üst geçidi 1 metre uzağa taşıttı! ''Evimin içi görünüyor'' deyip üst geçidi 1 metre uzağa taşıttı! CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar!