Şeker karaborsaya düştü

Uşak'ta vatandaşların burunlarının dibindeki şeker fabrikasına rağmen şekere ulaşamadığı ortaya çıktı.

CHP Ekonomi Masası, Uşak'ta vatandaşın ve esnafın nabzını tuttu. Uşaklılar, kendi ürettiği şekere ulaşamıyor. Bakkal ve market esnafı yanı başındaki fabrikadan şekere ulaşmakta güçlük çekiyor. Süt üreticisi de geçen yıla göre 3 kat artan maliyetler nedeniyle çıkmaza girdi. Ekonomi Masası “Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu koşullar içinde üretime devam edilmesi imkansız” görüşünü açıkladı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre CHP'nin ekonomi kurmayları 44 ilin ardından Uşak'ta sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ahmet Akın ve milletvekilleri Tahsin Tarhan, Mehmet Güzelmansur, Bedri Serter, Özkan Yalım, Akif Hamzaçebi, İlhami Özcan Aygun ile Rahmi Aşkın Türeli yer aldı. Ekonomi masası koordinasyonunu yürüten CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Uşak ziyareti ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:“Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Uşak'ta kuruldu. Uşak halkı kendi ürettiği şekere ulaşamıyor ve karaborsa yaratılmış durumda. Uşak esnafı, Türk Şeker'in anlaşmalı olduğu bayilerden şeker alabilirse fiyatlar aşağı düşüyor. Tedarik sağlayanların ekim ayı itibarıyla sözleşmeleri bittiği için de şeker temin edemiyorlar. Fabrikadan şeker alınırken kilosu 19-20 lira olan şeker, şu anda 28-30 liraya çıktı. Geçen yıla göre üç kat artan maliyetlerden dolayı süt üreticisi de çıkmaza girdi. Bir sağman hayvan günlük 150 lira yem yiyor. Bir çiftçi geçen yıl 50 bin liralık tohum-gübre yatırımı yaparken bu yılın yarısında maliyet 150 bin lira oldu.

Borcunu ödeyemeyen hayvanlarını satıyor

Hayvancılık kooperatiflerinin yüzde 90'ının iktidarın yanlış politikaları yüzünden batma noktasına geldiğini söyleyen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, vatandaşın hayvanını besleyemediği için borçlandığını kaydetti. Durumun oldukça vahim bir boyuta ulaştığını ifade eden Budak, “Vatandaş borcunu ödeyemediği için de hayvanını satıyor. Gittiğimiz her ilde esnaf, zincir marketlerden de şikayetçi. Her köşe başında, köylerde bile zincir marketler var. Hem sosyal hem de ekonomik yapı bozuluyor” dedi.

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