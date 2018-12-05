Şeker pancarı satıcıların yüzünü güldürdü

Şeker pancarı, Adana'da kilosunu 5 TL'ye satan seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, günde ortalama 70-100 kilo şeker pancarı sattığını söyledi.

Adanalı seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, kilosunu 1,25 TL'den aldığı şeker pancarlarını haşlayarak kilosunu 5 TL'den sattığını söyledi. Şeker pancarının şeker hastalığına, karaciğere ve bağırsaklara iyi geldiğini belirten bir yazı astığı tablasında günde ortalama 70-100 kilo satış yaptığını kaydeden Kara, "İsteyene 1 TL'lik veriyoruz, isteyene kiloyla satıyoruz" dedi.



Şeker pancarına ilgi gösteren vatandaşlardan Halil Ateş ise pancarın doğal şeker yerine geçtiğini belirterek, "Çaya atacağına böyle yiyeceksin" diye konuştu.