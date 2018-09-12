Seks fantezisi ölümle bitti !

Seks bağımlısı soğuk kanlı katil İngiltere'de 33 yaşında iki çocuk annesi bir kadını öldürmekten 29 yıla mahkum edildi. Katil, kadının 'seks oyunu' sırasında öldüğünü iddia etti.



33 yaşında iki çocuk sahibi bekar bir anne olan Charlote Teeling, 41 yaşındaki Richard Bailey ile bir randevuya çıktı. Ancak bir kaç saat sonra Teeling'in cesedi boynunda ve ağzında ölümcül yaralar ve kırıklarla dolu halde bulundu.

CESEDİN PORNOGRAFİK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Öte yandan polis olay mahalinde cesede ait pornografif fotoğraflara ulaştı. Katilin kadını öldürdükten sonra onunla pornografik içerikli fortoğraflar çekildiğini tespit etti.

Polis ikilinin cinayetten önce buluştuğunu tespit etti ve cinayet zanlısına ulaştı.

Önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan adam ifadesinde takındığı 'duygusuz' tavırlarıyla da adeta kan dondurdu.

Katil ifadesinde katının seks oyunu sırasında öldüğünü itiraf etti.

'SERT SEKS SEVİYORDU'

Katil kadının sert seks sevdiğini, sevişme sırasında kadını defalarca kez tokatladığını ve boğduğunu ve kadının 'yanlışlıkla' öldüğünü itiraf etti.

Polis soruşturma sürecinde katilin kadının casediyle günlerce yan yana uyuduğunu hatta kadının kredi kartını kurtarak yemek aldığını söyledi.