Sel bölgelerine 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgelere ilk etapta 10 milyon liralık kaynak aktardıklarını açıkladı.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için Bartın'a 2 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Kastamonu'ya 5 milyon lira olmak üzere, toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz."
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