  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişti

Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişti

Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kaymakamı Yenidünya ile Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Atıcı yer değiştirdi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. 

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.


Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."

Etiketler bozkurt kaymakam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
İşte Avrupa'da nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler
Çılgın Sayısal Loto çıldırttı: Büyük ikramiye yine devretti
Nesrin Cavadzade basın mensuplarını görünce bakın ne yaptı?
Almanya, Afganistan'dan sadece 7 kişiyi tahliye etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Gamze Erçel' sosyal medya hesabından soruları yanıtladı
Ozan Tufan transferinde yeni gelişme
Düşman füzelerine ''Nazar'' değecek! ilk kez görücüye çıktı
Dolar ve euroda sert düşüş