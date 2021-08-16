Sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

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Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da helikopterlerle şu ana kadar 681 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından tahliye görüntülerinin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, her zaman Türk milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.