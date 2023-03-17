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Sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı

Sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı
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Kızını 6 yaşındayken evlendirmekle suçlanan kişiye sahip çıkan ve yaptığı her açıklamayla gündem olan ilahiyatçı İhsan Şenocak Şanlıurfa'yı yerle bir eden selleri 6284 sayılı kadınları koruyan yasaya bağladı.

Kadınları hedef alan açıklamalarıyla bilinen ve daha önce "Kot pantolon giyen kadınlar cehennemlik" sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketini, 'kadına şiddetle mücadele'ye yönelik 6284 sayılı kanuna bağladı.

Geçtiğimiz gün "6284, başörtüsünü modaya mahkum eden" marka Müslümanlığı”nın kırmızı çizgisi olabilir. İslam'ın kızlarının kırmızı çizgisi ise Allah’ın Kitabı ve Rasulu’nün sünnetidir" sözleriyle de gündem olan Şenocak, yeni paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "6284 kırmızı çizgimizdir" açıklamalarına göndermede bulundu.

Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Musibet yağıyor.Allah Teala bize ACZİYETİMİZİ gösteriyor.İbret alıp, İSTİĞFAR etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı ALLAH TEALA’ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine KIRMIZI ÇİZGİ dersek daha çok belâya müstahak oluruz."

 İhsan Şenocak sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı

Etiketler ihsan şenocak ilahiyatçı ihsan şenocak sel felaket yasa kadınları koruyan yasa
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