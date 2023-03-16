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Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullar yarın da tatil edildi

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullar yarın da tatil edildi
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Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." denildi.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.

Etiketler sel felaket şanlıurfa
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