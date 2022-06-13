Sel suları Ankara'da 2 kişiyi yuttu

Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişi iş yerinde elektrik akımına kapılarak, bir kişi de sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Ş. (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İlçeye elektrik henüz elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, ASKİ, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca AFAD, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, JAK, PAK, İtfaiye, AKUT, ANDA ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 bot görev yaptığını bildirdi.

Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa D. de (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.