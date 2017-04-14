Sel sularına kapılarak öldü !

Şanlıurfa'da, dün etkili olan sağanak yağışta taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışan 34 yaşındaki Mehmet Yüksekbaş, kapıldığı selde hayatını kaybetti.

Sağanak yağışlar nedeniyle sel

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış sırasında taşan dereden otomobiliyle geçen Mehmet Yüksekbaş, sel sularına kapıldı. Kendini kurtarmak için dışarı çıkan Yüksekbaş, sulara kapılarak sürüklendi. Yüksekbaş'ın sulara kapıldığını görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen AFAD ve kurtarma ekibi çalışmalara başladı. Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Yüksekbaş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu moruna kaldırıldı.