Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde değeri 10 milyon liralık malzeme kayıp

Tarafsız Haber Ajansından Ferit Aslan’ın haberine göre, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde değeri 10 milyonu bulan malzemelerin kayıp olması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Tarafsız Haber Ajansından Ferit Aslan’ın haberine göre Diyarbakır’da, 2013 yılında BakanlarKurulu kararı ile kurulan ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılıp Milli Eğitim Bakanlığına verilen Selahaddin Eyyubi Üniversitsi’nde değeri 10 milyonu bulan malzemelerin kayıp olması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’a giden müfettişler, bilgisayar, mobilya, masalardan oluşan malzemelerin izini sürüyor.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde 2013 yılında Vakıf Üniversitesi olarak kurulan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi, Bakanlar Kurulu kararı ile açılarak 2014 yılında öğrenci almaya başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde sonra FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Üniversite, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. Kapısına mühür vurulan Üniversite binası malzemeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğüne verilirken, binanın Milli Eğitime geçişi uzun sürdü. Yapılan tespitte, bina içerisinde bulunan ve yaklaşık değeri 10 milyonu bulan bilgisayarlar, mobilyalar, sıra ve masaların adeta buharlaşarak kaybolduğu tespit edildi.

Olayın tespit edilmesinden sonra konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara’dan çağrılan Bakanlık müfettişleri, kayıp olan 10 milyonluk malzemenin peşine düşerken, ilgili kişilerin ifadelerini aldıkları ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



