Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenen Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Savcılığı,6-8 Ekim olayları ile ilgili Selahattin Demirtaş hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e çağrı yaparak, "Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" dedi.