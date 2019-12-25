Selahattin Demirtaş'ın doktorundan kritik uyarı !

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi. İHD Hapishane Komisyonu, geçtiğimiz günlerde hapishanede kalp spazmı ve kısa süreli baygınlık geçiren Demirtaş’la görüştü.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, görüşmenin detayları bugün İHD’de kamuoyuyla paylaşıldı.

İHD Hapishane Komisyonu’ndan avukatlar Zeynep Ceren Boztoprak, İnce İncesağır ve İHD İstanbul Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in farklı tarihlerde Demirtaş’la yaptıkları görüşmelerin detayları anlatıldı.

Görüşmeleri rapor halinde kamuoyuyla paylaşan Boztoprak: “Görüntüsünde hastalığın verdiği bir tahribat görülüyor. Çok fazla kilo kaybı var. Hapishane tahribatını görebiliyoruz. Ama morali çok iyi. ‘Kötüyüm tahliye olmam lazım’ demiyor. Orada sürekli ambulans, doktor yok. Doktor kendisine, ‘hapishanede kalmamalısın’ demiş. Ama anladığımız o ki bunu raporunda yazmamış” dedi

Demirtaş’ın durumuyla ilgili hazırlanan raporda şu bilgilere yer verildi:

Selahattin Demirtaş 26 Kasım 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu hapishane hücresinde baygınlık geçirmiş, hapishane hekimi tarafından hastaneye sevk kararı alınmıştır. Ancak, hapishane idaresi kendisini sadece acil servise götürebileceklerini bildirdiğinde Demirtaş, detaylı tetkik yapılmak üzere bir uzman hekime muayene olması gerektiğini dile getirmiştir. Aradan 4 gün geçmesine rağmen herhangi bir sevk işlemi yapılmamıştır. 2 Aralık tarihinde kardeşi yaptığı ziyarette durumu anlatmış, kamuoyuna açıkladıktan sonra Selahattin Demirtaş akşam saatlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine götürülmüştür.

Devam eden 10 gün içerisinde 3 defa muayene ve tetkik yapılmış, neticeten

-Yemek borusunda iltihap tespit edilmiş, spazmın bu iltihap nedeniyle olabileceği bildirilmiş,

Karın bölgesinde yapılan MR tetkikinde damar duvarlarında yağ dokularının oluştuğu, damar duvarına yapışık yağ dokularının karın bölgesinden başka, vücudun diğer bölgelerinde de olması halinde hayati risk taşıdığını belirtmiştir. Yapışık yağ dokularının koparak kanla birlikte damarlarda dolaşabileceği, bu durumda vücudun herhangi bir bölgesinde damar tıkanıklığına neden olacağı, ayrıca kanında lipit yağ oranının 700 olarak tespit edildiği, bu değerin ideal değerin çok üzerinde olduğu, bunun da hayati risk teşkil ettiği şeklinde teşhislerde bulunulmuştur.

Sağlık raporlarının yer aldığı özlük dosyasının bir örneği derneğimiz aracılığıyla Türk Tabipler Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı hekimlerinin incelemesine sunulmuştur. Hekim heyeti inceleme yaptıktan sonra bir değerlendirme raporu hazırlayacaktır.