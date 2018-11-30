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  2. Güncel
  3. 30 Kasım 2018 15:36

Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusuna ret !

Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

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