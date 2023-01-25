Selahattin Demirtaş'tan Uykusuz dergisiyle ilgili açıklama

Mizah dergisi Uykusuz, bugün çıkan son sayısıyla yayın hayatına veda ederken HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

2007 yılında yayın hayatına başlayan haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, okuyucularına veda etti.

Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, derginin paylaşımını alıntılayarak, şu mesajı yazdı:

"Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor. Umarım #Uykusuz'un yeniden yayımlanabileceği koşulları sağlamayı, hep birlikte başarırız."