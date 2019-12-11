Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: ''Çıldırdık resmen!''

Demirtaş, “Cezaevi hekimi 26 Kasım’da, yani rahatsızlığı yaşadığım gün, benim de talebim doğrultusunda hastaneye sevk edilmemi uygun görerek sevk yazısını yazdı. İsteseler aynı gün bile hastaneye sevkimi yapabilirlerdi” dedi. Önce kardeşine sonra cezaevi idaresiyle görüştüğünü aktaran Demirtaş, “Kardeşim gelişme olmayınca kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı” diye belirtti.

Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Devleti yönetenlerden, ilgili bakanlardan ve iktidar partisinden sizi arayan, mesaj gönderen oldu mu?” sorusuna da, “Oralarda insani değerlerini yitirmemiş kimse kaldı mı ki, böyle bir incelik göstersin? Hayır, mesaj gönderen olmadı” diye yanıt verdi.

“İnanın ki burada çıldırdık resmen!”

Öte yandan Demirtaş, Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in bir açık cezaevi firarisi tarafından öldürülmesiyle ilgili de düşüncelerini aktardı. Demirtaş, “İnanın ki burada çıldırdık resmen! Parlamentoda milletvekilleri, bu işin sorumlularının yakasına yapışıp hesap sormuyorsa onlara da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. AKP yönetimini tecavüzü, tacizi, kadın katliamlarını, çocuk istismarını ciddi suçlar olarak görmemekle eleştiren Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bunun ahlaken de sorun olarak tanımlamıyor olacaklar ki bizleri bile yüksek güvenlikli hücrelerde tutarken tecavüzcülerin hepsini sokağa saldılar. Yargıda AKP yönetimiyle aynı düşünceye sahip olanlar için de tecavüz son derece normal, tolere edilebilir görülüyor.

Cumhurbaşkanı’nı eleştireni hücreye tıkan hâkim, çocuk istismarcısının tutuksuz yargılanmasına karar verebiliyor. Bu bir sistem, bir rejim sorunudur. Ülkeyi yönetenlerin toplumsal yaşam tahayyülleri neyse pratikte de onu dayatıyorlar. Bütün bunların sorumlusu AKP zihniyetidir. AKP var oldukça tecavüz, taciz, kadın cinayetleri, çocuk istismarları artarak devam edecek.”

“Türkiye’de bir şeyler düzelecekse AKP sonrasında olacak artık”

Demirtaş, Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamaları nedeniyle cezaevlerinde tutulan siyasi mahpusların bırakılacağına dair umudunuz var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“AKP doğrudan doğruya faşizmin ve tek adam rejiminin kurumsal ve kalıcı hale gelmesi için kendini paralarken bizim demokrasi ve barış beklentisine girmemiz siyasi öngörüsüzlükten öte, aptallık olur bu saatten sonra. Türkiye’de bir şeyler düzelecekse AKP sonrasında olacak artık. Herkesin hesabını kitabını buna göre yapması lazım.”