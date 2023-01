Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Babacan'ın sözleri gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Türkiye'ye neden geri döndüğü yönündeki soruya verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, katıldığı programda, kendisine yöneltilen, "Siz çok iyi okullarda okumuşsunuz, sonra yurtdışında da çok iyi okullarda okumuşsunuz.. Sonra Türkiye'ye geri gelmişsiniz. Sizin babanız Özdemir Bey olmasaydı, Baykar sizin olmasaydı, bu hikaye böyle olmasaydı, Türkiye geri döner miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

❝Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.❞



❝We do not motivate our team with material or engineering incentives. We are building our country's future together.❞



📲 #Tbt pic.twitter.com/usaxreEkCa