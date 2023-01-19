Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA üreticisi Baykar'ı hedef alan açıklamaları gündemde yerini korurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Babacan'ın sözleri gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Türkiye'ye neden geri döndüğü yönündeki soruya verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, katıldığı programda, kendisine yöneltilen, "Siz çok iyi okullarda okumuşsunuz, sonra yurtdışında da çok iyi okullarda okumuşsunuz.. Sonra Türkiye'ye geri gelmişsiniz. Sizin babanız Özdemir Bey olmasaydı, Baykar sizin olmasaydı, bu hikaye böyle olmasaydı, Türkiye geri döner miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

❝Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.❞



❝We do not motivate our team with material or engineering incentives. We are building our country's future together.❞



📲 #Tbt pic.twitter.com/usaxreEkCa — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 19, 2023

İŞİN MANEVİ TARAFI VAR

Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Maddiyat olabilir, kendinizi en iyi mühendis olarak tatmin edebilirsiniz evet ama işin bir daha manevi tarafı var. Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Elbette kendi ülkem için yapacağım. ülkemizin üstüne üstlük bu kadar başı dertte iken...

ÜLKEMİZİN YARINLARINI İNŞA EDİYORUZ

Açıkçası ben ekip arkadaşlarım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu eki öyle parayla, maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive edemezsiniz. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz diyerek motive edebilirsiniz. İnsanlar da bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyor. Yurt dışında çalışan firmalarda da çok daha fazla maaş veren firmalarda kendilerine yer bulabilirler. Ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Oraya giderse manevi motivasyonunu kaybedecek.

YAPTIĞINIZ İŞE BİR ANLAM KATMANIZ GEREKİYOR

İnsanları böyle maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız işiniz çok zor. Çok başarılı sonuç almanız mümkün değil. Başkası daha fazla havuç verdiği zaman hemen oraya kaçar. O maddi havuçların hiçbirisi de istediğiniz sonuçları vermez. Baykar'ın hikayesinde de biraz bu var. Benim Türkiye'ye dönme hikayesinde de aslında bu anlamın tamamlanması var. Yani çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okullarında okuyor olabilirsiniz ama yaptığınız işe bir anlam katmanız gerekiyor.