Selçuk Geçer bu sefer şaşırttı: ''Dolar almayın!''

AK Parti iktidarının ekonomik politikalarını en sert şekilde eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer bu sefer yatırımcıları "İhtiyacınız olan parayı satıp dolar almayın" diyerek uyardı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Youtube kanalında yayınladığı videolarda yaptığı açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Ünlü ekonomistin Youtube kanalında yayınladığı videoda yaptığı son açıklamaları dikkat çekti

Geçer, "Piyasanın çok üstünde enflasyon gelecek dedim. Geldi. Hikaye çok basit. Makro grafikleri okuyorum. İhtiyacın olduğu parayı satıp dolar alma" ifadelerini kullandı.

Selçuk Geçer, TL'nin değer kaybedeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Konut çok büyük bir balon haline geldi. İhtiyacım yoksa konut almam. Bu sahte bir kriz. 2023 2024'te ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu kriz atlatıldıktan sonra acayip bir refah gelecek. 5-6 yıl sonra asıl korku filmi gelecek."