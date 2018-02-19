''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Şubat 2018 22:09

Selde şehit olan iki askere veda

Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle zırhlı araçla sele kapılarak şehit olan 2 asker som yolculuklarına uğurlandı.

Selde şehit olan iki askere veda
A+ A-

Şanlıurfa'da sağanak sonucu taşan derede zırhlı araçla sele kapılarak şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı.

Şanlıurfa'da askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal (22) memleketi Kahramanmaraş'ta, Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş (24) ise memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehitler için ilk tören, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapıldı. Şehitlerin cenazeleri törenin ardından Kahramanmaraş ve Konya'ya gönderildi.

24 yaşındaki Esat Ertaş'a, memleketi Konya'da veda edildi. Askeri uçakla havalimanına götürülen şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

Şehit asker nisan ayında izne ayrılmayı planlıyordu, ağabeyinin düğününe katılacaktı.

Er Esat Ertaş, Doğanhisar ilçesinin Başköy Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlandı.

şehit , asker , veda , sel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM