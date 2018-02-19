Selde şehit olan iki askere veda

Şanlıurfa'da sağanak sonucu taşan derede zırhlı araçla sele kapılarak şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı.
Şanlıurfa'da askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal (22) memleketi Kahramanmaraş'ta, Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş (24) ise memleketi Konya'da toprağa verildi.
Şehitler için ilk tören, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapıldı. Şehitlerin cenazeleri törenin ardından Kahramanmaraş ve Konya'ya gönderildi.
24 yaşındaki Esat Ertaş'a, memleketi Konya'da veda edildi. Askeri uçakla havalimanına götürülen şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.
Şehit asker nisan ayında izne ayrılmayı planlıyordu, ağabeyinin düğününe katılacaktı.
Er Esat Ertaş, Doğanhisar ilçesinin Başköy Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlandı.