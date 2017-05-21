SON DAKİKA
ERDOĞAN AK PARTİ KONGRESİNDE KÜRSÜYE ÇIKTI - CANLI
Çok az kaldı... O ülkeye kimlikle gidilebilecek !
Çok az kaldı... O ülkeye kimlikle gidilebilecek !
Yine,yeni,yeniden... ''Füze denemesi'' yaptı
Yine,yeni,yeniden... ''Füze denemesi'' yaptı
Şok iddia ! ''ABD Kürtleri kullanıp atacak''
Şok iddia ! ''ABD Kürtleri kullanıp atacak''
Kendall Jenner'ın kırmızı halıda 'frikik' savaşı!
Kendall Jenner'ın kırmızı halıda 'frikik' savaşı!
Nagehan Alçı, Sözcü'ye FETÖ operasyonuna tepki gösterdi
Nagehan Alçı, Sözcü'ye FETÖ operasyonuna tepki gösterdi
Partilileri taşıyordu ! Çok sayıda yaralı var
Partilileri taşıyordu ! Çok sayıda yaralı var
Açıkladılar ! ''Ya öldürdü ya da tutuklandı''
Açıkladılar ! ''Ya öldürdü ya da tutuklandı''
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı ! İtiraf etti
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı ! İtiraf etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mayıs 2017 12:20

Sele kapılan 70 koyun telef oldu

Ağrı'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 70 koyun telef oldu.

Sele kapılan 70 koyun telef oldu
A+ A-

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağından geçen 70 küçükbaş hayvan, sulara kapılarak telef oldu.

Uzun süredir bölgeyi etkili olansağanak yağışlar, dün öğleden sonra Balıkgöl yakınlarında bulunan köylerde etkisini arttırdı. şiddetli yağmur, Tutak Köyü'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Hayvanları otlatmaya götüren çobanlar, yağmurun bastırmasıyla köye dönmek zorunda kaldı. Çobanlar, köye 15 kilometre uzaklıktaki dereden geçip köye ulaşmak isterken, hayvanlardan 70'i  dereden taşan sel sularına kapılarak telef oldu. Hayvanların telef olduğunu duyan köylüler, bölgeye yürüyerek gitti.

Tutak Köyü Muhtarı Mahmut Yıldız, "Dün saat 16.00 sıralarında yağmur aniden bastırdı. Çobanlar köylülere ait küçükbaş hayvanları köye getirmek üzere yola çıkarmış. Bu sırada taşan dere yatağından gelen sel suları 70 hayvanın telef olmasına sebep olmuş .Çok üzüldük. Çünkü bu hayvanlar hepsi maddi durumu iyi olmayan ailelelere ait" dedi.

DHA

telef , sel , ağrı